Fronteira Policia civil fecha cerco as “mulas” do narcotráfico

Foto: Porã News

Policia Civil fecha o cerco na fronteira a “mulas” do narcotráfico e três são presos transportando carga de droga em ônibus.

Investigadores da 2ª Delegacia de Policia Civil iniciaram durante a semana um combate frontal as “mulas” do narcotráfico na região de fronteira, onde durante abordagens a veículos e ônibus procuram identificar as “mulas” e realizar a apreensão da droga e a prisão dos envolvidos, durante a ação realizada na tarde de quarta feira (04).

Os investigadores abordaram vários ônibus e veículos na BR 463 onde em um ônibus com destino Ponta Porã-Tres Lagoas, por volta das 17:30hs foram presos um casal identificados como, Rafael Victor Baria da Silva e Mariana Paula da Rocha Marinho que se encontravam transportando 32 kilos de maconha.

Já por volta das 18:00hs na região do posto fiscal Pacuri em Ponta Porã, foi detida a adolescente K.K.A.P., transportando 20 kilos de maconha em um ônibus com destino Ponta Porã-Campo Grande.

Os três foram encaminhados ao DP da Policia Civil de Ponta Porã para os procedimentos cabíveis.