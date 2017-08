Polícia Civil prende autores de crime bárbaro divulgado em redes sociais

Delegados Hoffman D’ávilla, João Eduardo Davanço e Sidneia Tobias falaram sobre o crime em coletiva de imprensa realizada neste domingo Foto: Divulgação/PM

A Polícia Civil através do Grupo de Operações e Investigações do Departamento de Polícia da Capital e policiais do 5º Distrito Policial e da Depac Piratininga apresentou na manhã deste domingo (20), os autores de um crime ocorrido no último dia 16 de agosto onde foram divulgadas diversas imagens, por meio de redes sociais, onde a vítima FERNANDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS (22), foi degolada e esquartejada em seguida. O corpo de Fernando localizado enrolado em uma coberta, com as mãos amarradas para trás e membros inferiores separados do corpo, assim como a cabeça. Ele foi identificado por sua mãe, no mesmo dia.

Na última sexta-feira (18), os investigadores conseguiram localizar a residência onde a vítima foi executada. Uma equipe de policiais se deslocou até o endereço da Rua Augusta Rossini Guidi, sem número, em uma residência localizada em frente à Rua Euzebio Queiroz, Bairrro Los Angeles. No local, a lâmina utilizada no crime e estiletes foram encontrados em uma fossa desativada.

Os policiais identificaram ainda que quatro pessoas moravam no local e um dos moradores seria conhecido como “Dedinho” – WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA (24). Foram identificados ainda como autores do crime UESLEI DE OLIVEIRA RODRIGUES (22), PAULO DANILO CORREA DA SILVA (28) e DANILO RICHELE DA SILVA FERNANDES (18). Todos foram presos em flagrante e confessaram sua participação no crime.

Eles foram indiciados pelos crimes de homicídio simples, associação criminosa, homicídio qualificado, tortura, resistência e tráfico de drogas.