Coxim Polícia Civil prende mais três suspeitos de atirar em jovem e roubar celular

Em menos de 24 horas a polícia prendeu quatro suspeitos de participação no crime ocorrido na noite deste domingo (25), na Vila Bela, em Coxim, quando a jovem Gislene Caroline da Silva, de 22 anos, foi alvejada por um tiro no pé e teve o celular roubado.

O primeiro suspeito a ser preso foi Robson da Silva Santos, de 19 anos, o “Neguim”, numa ação da ROTAI (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior), que é considerado o disciplinador de uma facção criminosa em Coxim.

Logo em seguida a Polícia Civil prendeu outros três suspeitos, são eles: Cristiano Amaral de Azevedo, de 24 anos, sua irmã Aline Amaral de Azevedo, de 22 anos, e David Roberto da Silva Junior, de 22 anos.Inicialmente, Neguim era tratado como o principal suspeito de ter efetuado o disparo contra Gislene, mas, as investigações avançaram e apontam Azevedo como autor do disparo. Neguim teria apenas guardado a arma, em sua residência no bairro Senhor Divino, onde também estava a motocicleta e drogas.

A polícia acredita que a CG Titan, de cor vermelha, era pilotada por Junior. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a participação de Aline foi ter armado para atrair a vítima para fora de casa. A polícia não tem dúvida que o crime foi planejado.

Todos os envolvidos foram presos e autuados em flagrante por roubo, lesão corporal, e associação criminosa, sendo que contra Neguim ainda consta o tráfico de entorpecentes. Eles foram encaminhados para Estabelecimentos Penais, de Coxim e São Gabriel do Oeste.