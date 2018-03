Casal de noivos Polícia Civil prende quadrilha envolvida no sequestro de casal em Campo Grande Ontem foi presa Vera, responsável por usar os cartões roubados das vítimas

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv) , em ação conjunta com a Polícia Militar, capturou na tarde de ontem (27), na região do Portal Caiobá, Vera Lucia Ofmestre da Costa, de 58 anos, envolvida em sequestro ocorrido no último dia 17 de fevereiro, em Campo Grande.

As vítimas, um casal de noivos, passaram a noite sob mira de arma de fogo dos bandidos e só foram liberadas pela manhã. Além de Vera, também participaram Daniel Lara Brant, 21, Jonatan Kennedy Silva de Matos 23, Winnyston Matheus de Araujo Bispo, 18, e Allex Lopes da Fonseca, 24. Todos eles estão presos.

De acordo com a Polícia Civil, na data dos fatos, por volta das 23 horas, o casal chegava em casa quando homens armados bateram no vidro do carro e obrigaram a abrir o veículo. O grupo entrou no automóvel e levou as vítimas para um cativeiro, onde ficaram até às 8 horas do dia seguinte.

Conforme declaração do casal, eles foram amarrados com fitas e ficaram o tempo todo sob mira de arma de fogo. Jonatan e Allex foram os autores que fizeram a abordagem. Depois, Winnyston Matheus, Allex e Jonatan permaneceram no cárcere. Em seguida Jonatan e Vera Lucia utilizaram os cartões de crédito roubados para fazer compras, sendo que Daniel seria o responsável por levar o veículo roubado até a Bolívia, onde já teria comprador.