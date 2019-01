Polícia Civil recupera R$ 20 mil em roupas roubadas em 3 lojas por menores

Na madrugada de ontem, no município de Fátima do Sul/MS, três adolescentes subtraíram, mediante rompimento de obstaculo, cerca de R$ 20 mil reais em peças de roupas de três lojas localizadas em Fátima do Sul.

Imediatamente, a equipe da polícia civil de Fatima do Sul, coordenadas pelo Delegado de Polícia Bruno Humelino, fizeram inúmeros levantamentos e conseguiram identificar as adolescentes.

Após a identificação, foram realizadas diversas diligências e descobriu-se que as adolescentes infratoras estavam no município de Dourados. De pronto, as equipes policiais deslocaram-se até o referido município com o escopo de apreender em flagrante as adolescentes, bem como recuperar os pertences furtados.

Após um trabalho em conjunto com a Guarda Municipal de Dourados foi possível localizar parte das roupas subtraídas em determinado imóvel. Em seguida, ainda em diligências, as equipes localizaram as autoras vestindo peças subtraídas das lojas e apreenderam em flagrante delito as três adolescentes, conduzindo-as ao Depac. No local, as adolescentes confessaram a prática do ato infracional e indicaram o local em Fátima do Sul que estava o restante das roupas subtraídas, tendo sido recuperadas logo em seguida.

Na Delegacia, fora lavrado auto de apreensão em flagrante por ato infracional análogo a furto qualificado e associação criminosa.

Uma das adolescentes possui quatro passagens por furto, um deles praticado há uma semana.