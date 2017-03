Operação Research Polícia cumpre mandados de busca e apreensão de investigados de desvio da UF

Foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (03), a segunda fase da Operação Research, que investiga suspeitas de desvios de recursos públicos na UFPR (Universidade Federal do Paraná). Ao todo foram expedidos 19 mandados judiciais, sendo 6 mandados de busca e apreensão, 5 de prisão temporária e 8 de condução coercitiva nas cidades de Curitiba (PR), Campo Grande (MS), Sorocaba (SP) e Erechim (RS).

Em nota a PF informou que “o foco da investigação criminal é a prisão do núcleo de pessoas que agia com o objetivo de desviar recursos públicos, a título de bolsas, da Universidade Federal, em conluio com duas servidoras públicas da UFPR, que foram presas preventivamente na primeira fase”.

Entre os mandados de condução coercitiva estão três supostos bolsistas, antes desconhecidos da investigação, dentre outros envolvidos no esquema fraudulento.

No bolso

A primeira fase da Research ocorreu no dia 15 de fevereiro. Na época, a PF divulgou que os desvios de recursos públicos destinados à UFPR causaram rombo de R$ 7,3 milhões. As fraudes apuradas ocorreram entre 2013 e 2016.

Há indícios apresentados de que o esquema da realização de fraudes em pagamentos (desvio de recursos públicos federais) realizados no período de 2013 a 2016, favorecia títulos de Auxílio a Pesquisadores, Bolsas de Estudo no País e Bolsas de Estudos no Exterior a diversas pessoas desprovidas de regular vínculo de professor, servidor ou aluno da Universidade Federal do Paraná.

Foram cumpridos em Mato Grosso do sul, dois mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária em Campo Grande, além de um mandado de busca e apreensão e um de prisão temporária em Maracaju. Os presos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Campo Grande. (Com assessoria).