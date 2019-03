Prisão Polícia de Nova Andradina prende suspeito de tráfico de drogas

A Polícia Civil de Nova Andradina prendeu na tarde desta terça-feira (26) Paulo Rogerio do Nascimento. De acordo com a polícia, Paulo Nascimento que foi preso por suspeita de tráfico de drogas, estava sob investigação há algum tempo. Nascimento estava sendo monitorado pelo Setor de Investigações Gerais – SIG e, já havia sido preso pelo mesmo crime em 2011, durante a Operação Calouros, desencadeada pela Polícia Civil.

Conforme as informações da Polícia Civil, na investigação foi constatado que Paulo Nascimento estaria armazenando grande quantidade de maconha na residência de sua namorada, localizada à Rua Avelino Fernandes Sena, Bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina.

Uma equipe do SIG se deslocou até o local, e encontrou o autor sozinho dentro da residência. Segundo a Polícia, Nascimento confessou estar vendendo entorpecentes. Conforme a polícia, no local foram encontrados oito tabletes de substância análoga a maconha, de 5,9k; cinco trouxinhas de maconha prontas para serem vendidas, que totalizaram 64g,uma balança de precisão, um rolo de papel filme, utilizado para embalar as porções de droga, bem como duas facas utilizadas para cortar a droga, uma TV LG 50”, que o autor não soube explicar a origem e um aparelho de telefone da marca Motorola (moto G7).

Paulo Rogerio foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e conduzido para a 1ª DP de Nova Andradina. Ele será encaminhado para o Estabelecimento Penal de Nova Andradina para a aguardar a audiência de custódia.