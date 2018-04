Polícia desarticula quadrilha de traficantes e apreende 28 tabletes de maconha Esquema levava a droga por delivery até usuários

Quatro pessoas, de 36 a 20 anos, foram presas por policiais civis do 5º DP (Piratininga) por suspeita de integrarem uma quadrilha especializada no tráfico de drogas do Jardim Nhanhá, região sul da Capital. Ao todo, 28 tabletes, pesando 15,5 quilos de maconha, foram apreendidos.

A equipe do setor de investigações realizava diligência na região, com o fim de solucionar um crime de furto ocorrido na região, quando visualizaram o veículo Siena, cor cinza, parado em uma esquina conhecida pela mercancia de entorpecentes. Com a aproximação da equipe, o automóvel saiu apressadamente do local

Sendo assim, os investigadores decidiram acompanhar o veículo por alguns minutos, e realizaram a abordagem mais à frente, na rua do Aquário com a Avenida Ernesto Geisel, e identificaram o motorista. Realizada a revista no veículo, foi localizado dentro porta luvas a metade de um tablete de maconha e, embaixo do banco do passageiro, um tablete de maconha. Foi dada voz de prisão ao condutor, o qual informou residir no bairro vizinho do Guanandi, e que na residência havia mais duas caixas com drogas.

Os policiais se deslocaram para o endereço. Chegando no local foram recebidos por uma das autoras, a qual de pronto abriu o portão da residência e franqueou a entrada dos investigadores no referido imóvel, por se tratar de flagrante. No interior da casa haviam mais dois indivíduos, e em continuidade das buscas foram localizadas duas caixas no armário do banheiro contendo 28 tabletes de substância análoga a maconha.

Os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Narcóticos e os detidos seriam encaminhados ao Poder Judiciário.