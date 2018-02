Polícia descobre esconderijo de quadrilha de roubo a bancos em MS e 4 estados Material usado para arrombamentos foi apreendido em Mato Grosso

Materiais e ferramentas utilizados em arrombamentos a bancos e agências dos Correios foram apreendidos hoje na casa de um criminoso, em Várzea Grande (MT), após investigação conjunta das Polícias Civil de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso.

De acordo com a polícia mato-grossense, diligências foram realizadas pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) do MS, pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Diretoria de Inteligência, ambas do Mato Grosso.

As investigações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul buscam localizar suspeitos envolvidos a ataques a instituições financeiras ocorridas no Estado. O grupo criminoso também é suspeito de agir em Mato Grosso, Piauí, Paraíba e Bahia.

Um dos investigados foi visto em frente a uma residência em Varzea Grande (MT) e, ao perceber a presença da polícia, fugiu do local.

Na casa, foram encontrados vários materiais usados para o cometimento dos crimes. Foram apreendidos um carro, rádio comunicador, bloqueador de sinal, furadeiras, alicates, cilindros de gás, máquinas para corte de caixas eletrônicos e cofres, luvas, entre outros.

O suspeito já foi qualificado e será indiciado por crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Segundo o delegado do GCCO, Diogo Santana, investigações continuam para vincular os criminosos aos ataques ocorridos no estado vizinho.

“ Desde ontem (21) estamos apoiando-os nas diligências. Foram interrogados cinco suspeitos que estão presos em um presídio de Cuiabá e que também são suspeitos de roubos e furtos a bancos em Mato Grosso do Sul”, disse.