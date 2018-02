Polícia do Paraná apreende 5,7 toneladas de maconha que sairam de MS

Uma investigação em cima de uma quadrilha de tráfico de drogas culminou na prisão de três suspeitos e na apreensão de 5,7 toneladas de maconha na PR-463, no município de Nova Esperança, região Noroeste do Paraná.

Foi a maior apreensão do ano até agora, segundo o TNOnline.

A prisão ocorreu com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal de Porto Camargo e agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), do Mato Grosso do Sul. De acordo com o delegado da Denarc, Gustavo de Pinho Alves, as quase 6 toneladas de maconha saíram do MS e tinha como destino o Paraná e o estado de Goiás.

Além do caminhão, os policiais interceptaram um carro modelo Sportage que agia como batedor – avisando o caminhoneiro sobre a presença da polícia rodoviária na estrada. Além do motorista do caminhão, um casal que estava no veículo foi preso. Um deles tinha passagem pela polícia pelo crime de contrabando.

O trio vai responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações prosseguem para identificação de outros envolvidos no crime.