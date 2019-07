CRISTO REDENTOR Polícia encontra Camaro usado para fuga após assassinato de tio Comerciante é suspeito de matar tio e abandonar veículo de luxo

Carro usado na fuga de sobrinho que matou o tio foi encontrado em quintal de residência Foto: Henrique Kawaminami/Campo Grande News

O veículo de luxo, Chevrolet Camaro Amarelo, usado por Miguel Arcanjo Camilo Junior, de 32 anos, na fuga após se tornar suspeito do assassinato do tio na noite desta terça-feira (16) no Jardim São Lourenço, em Campo Grande, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (17) no quintal de uma residência na Rua Maria José Oliveira Leite, no bairro Cristo Redentor.

As informações são do Campo Grande News, de acordo com o tenente Felipe Gamarra, comandante da Polícia Militar do bairro Tiradentes, denúncia anônima levou a polícia até o quintal simples cercado por arames, mas que tinha um Camaro estacionado.

Uma idosa dona do imóvel, foi acordada com a chegada da polícia, ela disse ter problemas de audição e que até então não havia notado o veículo em frente sua casa.

A Polícia Civil e a Perícia estão indo ao local. O carro será apreendido.

HOMICÍDO

Osvaldo Foglia Junior, de 47 anos, foi executado a tiros na noite dessa terça-feira (16) na Rua Marquês de Lavradio, na conveniência do seu sobrinho, o suspeito da autoria dos disparos, Miguel Arcanjo Camilo Junior, de 32 anos. O crime ocorreu após discussão entre tio e sobrinho, após a execução o suspeito fugiu no Camaro. Miguel ainda está foragido.