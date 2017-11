Fronteira Polícia estoura cativeiro e resgata criança sequestrada

Foto: Porã News

Policia nacional do Paraguai e agentes da antissequestro regatam criança de 11 anos e um sequestrador e preso.de terça feira (14) durante uma busca e apreensão realizada em uma residência situada no bairro São Blas da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, onde os sequestradores mantinham o cativeiro na fronteira com Ponta Porã.

A criança de 11 anos foi resgatada sem nenhum ferimento e rapidamente foi levada pelos agentes policiais a residência da família da qual se encontrava sequestrado desde a madrugada do ultimo domingo, a família agradeceu a rápida intervenção policial e o resgate da criança cujos sequestradores solicitavam a quantidade de 400 mil reais pela sua liberação.

Segundo as primeiras informações, um dos sequetradores foi preso e identificado como o paraguaio Sirilo Britez Benitez (18) um outro teria conseguido fugir do local mas estaria identificado, mas o nome do mesmo ainda não foi divulgado pelos agentes da Policia Nacional do Paraguai.