Táfico Polícia faz apreenção estranha de ex-soldados que se entregam e depois reagem

Foto: Reprodução/Adilson Domingos

Wellington Hilario Faria de Menezes (20) e Igor de Paula Melo (21), foram presos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, os rapazes são ?ex-soldados do Exército. O acusados tentaram trocar uma arma em posto de combustível, após abastecer R$ 100 e não ter dinheiro para pagar. No carro deles, foi encontrado 750 gramas de maconha e Igor acabou confessando que eles traficavam drogas de Ponta Porã para Campo Grande.

A prisão aconteceu às 16h30 da segunda-feira (24) na região central de Dourados, distante 233 km de Campo Grande. O gerente do posto acionou a Polícia Militar, depois da dupla abastecer o carro Citroen C4 Pallas com gasolina e não ter dinheiro para pagar. Wellington ofereceu uma pistola como garantia e disse que voltaria para pagar os R$ 100.

Com a chegada da polícia os jovens estavam aguardando dentro do carro. Foi realizada vistoria e no porta-malas, encontrado um tijolo de maconha, pesando 750 gramas, além da pistola. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada junto com o veículo para o batalhão.

Enquanto aguardavam os cães treinados para farejar o carro, Wellington recebeu várias ligações no celular. Os policiais pegaram o aparelho para ver quem era e no momento que foram devolver, o ex-soldado jogou o celular no chão e pisoteou, destruindo o Iphone.

Após a ação, Wellington saiu correndo em rumo desconhecido mas foi pego tentando pular o muro de uma residencia. Questionado sobre a droga e a arma, o jovem negou que fosse dele, mas Igor, o comparsa, acabou entregando que os dois traficavam drogas várias vezes, levando de Ponta Porã para Campo Grande.

Igor disse ainda que o comparsa tem todos os contatos no celular e a localização de quem iria receber a droga. Os cães farejaram o carro, mas nada mais foi encontrado. A dupla foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil.

Segundo informações, Wellington saiu recentemente do Exército e ainda utilizava a identificação de soldado, já Igor, deixou a corporação há três meses.