Drogas Polícia Federal apreende no Paraná 320 quilos de crack que saíram da capital "Motorista disse que recebeu o caminhão em um posto de combustíveis em Campo Grande."

Droga foi apreendida em caminhão. Foto: Divulgação

Um carregamento de 320 quilos de crack, que saiu de Campo Grande, foi apreendido na madrugada de domingo (6) em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba (Paraná). Durante abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) um motorista informou que um veiculo estaria vindo de Campo Grande.

Em seguida, policiais federais passaram a verificar hotéis e hóspedes ao longo de um

trecho da BR 277 e por volta das 19h20 localizaram uma carreta suspeita em Ponta Grossa.

O motorista disse que recebeu o caminhão em um posto de combustíveis em Campo Grande de um homem que conduzia um veículo preto, o mesmo abordado pela PRF.

Levado ao posto da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão reconheceu o condutor do carro como o homem que o contratou para o transporte da droga, oculta nas paredes do semirreboque. Os dois foram presos. (Com assessoria).