Operação Homônimo Polícia Federal faz operação em combate ao contrabando de cigarros em 4 estados Justiça expediu 37 mandados de prisão contra quadrilhas de Sorocaba apontadas por distribuir os produtos ilegais e sonegar mais de R$ 14 milhões em impostos. Um PM foi preso até as 6h40.

Foto: Priscila Mota/TV TEM

Polícia Federal faz na manhã desta terça-feira (17) uma operação contra o contrabando de cigarros nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Duas quadrilhas, sediadas em Sorocaba (SP), são apontadas por distribuir os produtos ilegais trazidos do Paraguai. Até as 6h40, um policial militar já havia sido preso.

Foram expedidos pela Justiça 35 mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária, 45 mandados de busca e apreensão, 32 de bloqueios de bens.

A operação, batizada de Homônimo, cumpre mandados em Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba, Várzea Paulista, Cesário Lange, São Paulo, Linhares (ES), Umuarama (PR), Naviraí (MS) e Iguatemi (MS).

As equipes foram mobilizadas para investigar duas casas em dois condomínios de alto padrão localizados na zona industrial de Sorocaba. Também são realizadas buscas em duas lojas de veículos.

De acordo com as investigações, que começaram em agosto de 2017, a quadrilha sonegava mais de R$ 14 milhões em impostos e faturava R$ 2 milhões com a venda da mercadoria ilegal.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, durante toda a investigação, foram elaborados 17 autos de prisão em flagrante com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, com a prisão de 25 pessoas, apreensão de 25 veículos entre caminhões, vans e automóveis e apreensão de 4.276 caixas de cigarro - um total aproximado de 4.276.000 maços.

A Operação tem o nome de "Homônimo", pois os chefes das duas organizações criminosas investigadas são conhecidos como "Roberto", embora sejam duas pessoas diferentes.

O policial militar que foi preso preventivamente foi encaminhado ao presídio Romão Gomes na capital.