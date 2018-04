Policia Federal prende ex-prefeito com documentação falsa em Ponta Porã

A Polícia Federal de Mato Grosso do Sul prendeu na noite de domingo (08) na cidade Ponta Porã, Raniere Aquino de Freitas, ex-prefeito do município de Senharó, localizado no Estado de Pernambuco. Contra quem existia 13 mandatos de prisão expedidos.

O mesmo estudava medicina em uma faculdade situada na região de fronteira, segundo informações existem dezenas de ações penais contra Raniere, constam os crimes de falsificação de documento público, apropriação indébita previdenciária, falsidade ideológica, falsificação de documento particular, corrupção passiva, fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, corrupção ativa, falsificação de papéis públicos, irregularidades em licitação e homicídio.

De acordo com as autoridades, o ex-prefeito já tem condenações superiores a 75 anos de prisão. Ele estava morando na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, onde cursava medicina em faculdade local.

No momento da abordagem policial, Raniere apresentou documento de identificação de outra pessoa, mas que tinha sua fotografia, por isso ainda foi preso em flagrante por uso de documento falso. Ele será encaminhado para o sistema penitenciário estadual e depois ficará à disposição da justiça do Estado de Pernambuco.