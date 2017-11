Operação Nessun Dorma Adsumus Polícia Federal realiza operação e um é preso suspeito de pedofilia

Foto: tv morena

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (22), a segunda fase da Operação Nessun Dorma Adsumus, que resultou na apreensão de equipamentos eletrônicos pertencentes a um jovem de 22 anos de idade, residente em Dourados.

As investigações estão sendo conduzidas pelo Delegado Federal Denis Colares de Araújo, que ressaltou a importância da participação do Ministério Público Federal na rápida obtenção de autorização judicial para busca e apreensão na residência do suspeito.

De acordo com o delegado Colares, o suspeito foi ouvido e indiciado por armazenar e compartilhar imagens de crianças e adolescentes em cenas de sexo explícito e pornográficas, crime previsto no artigo 241-A do Estatuto da Criança e Adolescente com pena de 3 a 6 anos de prisão.

O suspeito disse aos federais que sua atração por pedofilia é resultado de transtornos psicológicos decorrentes de assédio sexual sofrido aos 10 anos de idade.

Colares esclareceu que não há indícios que o jovem pratique ou tenha praticado outros atos de pedofilia além de armazenar e transmitir imagens infantojuvenis pornográficas e que não foi preso em flagrante porque a prova do crime depende da análise que peritos federais farão no material apreendido.

A primeira fase da Operação “Nessun Dorma Adsumus” (Ninguém durma, aqui estamos) foi deflagrada pela Polícia Federal de Dourados no dia 16 de fevereiro deste ano e resultou na prisão de um home de 37 anos residente em Caarapó.