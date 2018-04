Estrela do Sul Polícia identifica acusados de assaltar e balear jovem que está no CTI "Victor foi atingido por um tiro na testa quando caminhava com amigos logo depois das 0h, no dia 26 de março"

Foto: Reprodução/G1 A Polícia Civil identificou três envolvidos de assaltar e balear a tiros Victor Hugo Córdoba Prucheta, de 18 anos. O jovem permanece com uma bala alojada na cabeça, no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa, em Campo Grande. Entre eles, um adolescente de 17 anos é apontado como um dos responsáveis pelo crime. Segundo o delegado Sérgio Luiz Duarte, responsável pelas investigações, a investigação aponta que ocorreu uma tentativa de latrocínio. "O rapaz ferido com o tiro foi uma vítima aleatória. A questão da homofobia ou crime de ódio, conforme algumas pessoas tinham nos relatado, foi descartada pela polícia. O grupo estava praticando roubos na região e com isso abordou os 4 amigos. Eles fracassaram e a vítima foi baleada", afirmou. Na ocasião, eles pegaram um carro para os delitos e a polícia está "bem adiantada" nas buscas, ainda conforme disse ao G1 o delegado. No entanto, detalhes como a identificação dos envolvidos não serão divulgados no momento. "Nós já temos o indicativo e agora estamos trabalhando", explicou Duarte. Segundo a irmã da vítima, a empresária Adriana Córdoba, a família está sofrendo com a situação. "A gente fica se sentindo incapaz. Ele saiu para trabalhar e não voltou mais". Vitor é funcionário de um supermercado e naquele dia havia encerrado expediente às 14h (de MS). Entenda o caso Victor foi atingido por um tiro na testa quando caminhava com amigos logo depois das 0h, no dia 26 de março, bairro Estrela do Sul. Nenhum suspeito do crime foi preso. Ele está sedado, entubado e fazendo uso de antibióticos, ainda conforme a assessoria de imprensa do hospital. "Era a primeira vez que ele andava na rua àquela hora. Tinha ido comemorar o aniversário de um amigo", fala Adriana, explicando que o aniversariante era um dos três amigos que estavam com Victor no momento dos tiros e que o grupo seguia para casa dele. O tiro que atingiu o jovem foi disparado por ocupantes de um carro. Segundo Adriana, câmeras de segurança mostram o veículo em alta velocidade e freando ao se aproximar do grupo. "Os meninos disseram que eles [suspeitos] gritaram perdeu, perdeu e depois eles ouviram tiro", comenta Adriana. Os jovens correram, mas, perceberam que Victor havia ficado e o viram caído, ensanguentado. Eles então chamaram a polícia e socorristas. Conforme a polícia, Victor foi socorrido para a Santa Casa e lá reanimado. Ele respira com ajuda de aparelhos e, de acordo com a irmã, mexe os olhos e aparenta tentar mexer os braços quando a mãe fala com ele. "A gente está confiante que ele vai se recuperar, que foi só um susto", finalizou.