Policia identifica corpo encontrado queimado na fronteira

Foto: Porã News

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica da Policia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero identificam homem executado e queimado junto a motocicleta na fronteira.

O mesmo foi identificado na manha de quarta feira (09) como sendo o brasileiro, Catalino Brites Martines (53) residente na cidade de Ponta Porã, encontrado na tarde de terça feira (08) por volta das 18:30hs, por moradores do bairro Perpetuo Socorro situada na cidade de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã e alertaram os agentes da Policia Nacional do Paraguai da existência de um corpo e uma motocicleta da marca Yamaha, modelo Traill, que teria sido incendiado por desconhecidos na região, imediatamente os policiais se deslocaram ate o lugar mencionado, onde constataram a veracidade dos fatos e isolaram a área ate a chegada dos agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica que apoiados pelo promotor de justiça Gabriel Segovia e pelo medico legista Marcos Prieto, realizaram os procedimentos de rigor e ao não ser possível a identificação da vitima que teria sido executada e levada ate o lugar e queimado, encaminharam o corpo ao IML da cidade, onde a esposa da vitima realizou a identificação pelas botas que o mesmo utilizava e outros pertences que não foi consumido pelo fogo, a mesma ainda manifestou que a vitima se encontrava desaparecido a vários dias.

Os investigadores iniciaram buscas por informações que levem a descobrir os últimos momentos em vida da vitima a fim de conhecer detalhes do ocorrido e chegar aos autores da violenta execução.