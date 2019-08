DEPCA Polícia investiga professor por venda de anabolizantes para adolescente Ampolas apreendidas foram encaminhadas à perícia

Caso é investigado pela Depca Foto: (Foto: Henrique Kawaminami)

A DEPCA (Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente) está investigando um professor de Educação Física de 31 anos, suspeito de vender anabolizantes a um adolescente de 17. O caso ocorreu em Campo Grande.

De acordo com a delegada Anne Karine Trevisan, o caso chegou à polícia após o adolescente ser flagrado pelo irmão comprando os produtos. ''O irmão viu o professor entregando as injeções e contou para a mãe. Ela foi mexer nas coisas do filho e encontrou seis ampolas", disse.

Conforme a delegada, o professor já foi intimado para comparecer à delegacia, mas não foi no dia marcado. Mesmo sem o depoimento do suspeito, a polícia já tem elementos que comprovam o crime. ''Temos prints de conversas dos dois. A materialidade é plena", explicou.

As ampolas de anabolizantes foram encaminhadas à perícia. A polícia aguarda ouvir o suspeito na próxima semana.

O nome da academia e o bairro onde o professor trabalha não foi divulgado pela polícia. O caso segue investigado pela delegacia especializada. A venda de anabolizantes é proibida no Brasil.