Campo Grande Polícia investiga tio por espancar crianças que apanhavam de madrasta Menina de 3 anos está com olho roxo e aparente queimadura no rosto; em depoimento à psicóloga, elas denunciaram o tio

A Polícia Civil em Campo Grande investiga suspeita de maus tratos cometidos contra três crianças na Vila Marli. Uma delas, a menina de 3 anos, estava com olho roxo e uma aparente queimadura próxima da boca. Em depoimento prestado à psicóloga, elas teriam confirmado que agressão foi cometida pelo tio, que tem a guarda provisória desde o ano passado.

A conselheira tutela Miriam Falcão disse que, em novembro, o menino de 4 anos e duas meninas, de 3 anos e 1 ano, haviam sido entregues aos tios depois que constataram que estavam sendo agredidas pela madrasta. Antes, a mãe delas, usuária de drogas, havia perdido a guarda para o ex-marido, pai das crianças.

Hoje, o Conselho Tutelar Norte recebeu denúncia de que as crianças ainda eram vítimas de maus tratos. Os conselheiros foram até o local e encontraram a menina de 3 anos com olho roxo. A tia nega que o hematoma seja decorrente de agressão e disse que a criança teria se machucado no sofá.

Miriam disse que as crianças foram levadas à Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) para que fosse investigada a denúncia de maus tratos. À polícia, as crianças não disseram quem teria sido responsável, mas, depois, na sede do Conselho Tutelar, elas foram ouvidas em separado e denunciaram o tio.

A conselheira disse que chamou atenção que a menina de 3 anos tinha falha nos cabelos e a tia disse que seria por conta de alopecia, doença inflamatória que provoca queda dos fios, principalmente em períodos de estresse.

A promotoria foi acionada e determinou o acolhimento em abrigo. As crianças ainda seriam submetidas a exame de corpo de delito. O tio das crianças será ouvido na delegacia.