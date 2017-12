São Gabriel do Oeste Polícia liberta gerente de banco e família após sequestro

Foto: Idest

O gerente do Bradesco e sua família foram sequestrado na noite de ontem (19) em São Gabriel do Oeste, e libertados por volta das 12 horas desta quarta-feira (20), de cativeiro localizado na área rural do município. O gerente foi solto no incio da manhã, para ir ao banco levantar o dinheiro exigido pelos sequestradores.

Segundo informações do delegado Fábio da Silva Magalhães, sob coordenação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (Garras) com apoio das equipes de policiais civis de São Gabriel do Oeste e Coxim, após negociação com os sequestradores a esposa e filho do gerente foram liberados.

Eles foram encontrados caminhando em uma estrada vicinal próximo de onde era o cativeiro. As vítimas não sofreram agressões e também não foi pago nenhum valor aos sequestradores, que exigiam do gerente, todo o dinheiro do cofre e terminais eletrônicos do banco, para que a família fosse libertada.

Para não atrapalhar as investigações, não foram revelados maiores detalhes do fato.