Polícia Militar de Cassilândia cumpre mais um mandado de prisão

Nessa quinta-feira (11), às 17h40min, policiais militares de Cassilândia, subunidade do 13° Batalhão de Polícia Militar, efetuaram a prisão de um homem, de 37 anos, por estar foragido da justiça.

Os policiais militares realizavam o patrulhamento ostensivo preventivo pela rua Guilherme Alves Dias, no bairro imperatriz, quando se deparam com um cidadão do qual já tinham conhecimento estar foragido da justiça.

O indivíduo, de 37 anos, foi abordado pelos policiais, os quais confirmaram, através do Sistema Integrado de Gestão Operacional, a existência do mandado de prisão expedido pela comarca de Cassilândia. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.