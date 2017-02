“MS Seguro VII” Polícia Militar recupera 45 veículos em três dias de operação

Por: Redação com assessoria

A operação “MS Seguro VII”, realizada pelo Comando de Policiamento Metropolitano da Polícia Militar e suas unidades subordinadas, entre os dias 17 a 19 de fevereiro, resultou na abordagem de 2.434 pessoas, 1.382 veículos, na prisão de 17 foragidos da Justiça e recuperação de 45 veículos.

Durante a ação também foram tiradas de circulação duas armas de fogo, 120 pessoas foram conduzidas para delegacias da Polícia Civil, 65 veículos removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), juntamente com a confecção de 186 Autos de Infração de Trânsito e 35 Autos de Recolhimento e Documentos (ARD).

De acordo com o comandante interino do CPM, tenente-coronel Márcio Filgueiras de Moraes, o sucesso das operações está relacionado ao comprometimento e o trabalho integrado que é desenvolvido pelas unidades operacionais da Capital, que trabalham com um único objetivo de aumentar a sessão de segurança da população campo-grandense. “Essa tem sido uma estratégia que tem sido adotada, uma vez que, a presença da PM inibe a ação criminosa”, frisou.

Confira os resultados:

1) Pessoas abordadas – 2.434

2) Veículos abordados – 1.382

3) Mandados de Prisão cumpridos – 17

4) Pessoas conduzidas à Delegacia da Polícia Civil – 120

5) Apreensão de armas de fogo – 02

6) Veículos removidos ao pátio do Detran– 65

7) Auto de Infração – 186

8) Auto de Recolhimento Documentos – 35

9) Veículos roubados ou furtados recuperados – 45