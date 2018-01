Ação conjunta Policia do Paraguai e da Policia Militar de Ponta Porã culmina na apreensão de maconha

Foto: Porã News

O mesmo foi identificado como, Josimar Ramos Carvalho (20) que na tarde de terça feira (23) por volta das 14:30hs, iniciou uma fuga a bordo de um veiculo da marca Fiat Strada, cor cinza, placas NRR 1930 da cidade de Campo Grande, desde a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã ao receber ordem de parada realizada pelos agentes da Policia Nacional do Paraguai, mas o condutor iniciou uma fuga e foi realizado acompanhamento tático e solicitado apoio da Policia Militar de Ponta Porã já que o traficante em sua fuga cruzou a fronteira em direção ao bairro Ignez Andreazza, onde perdeu a direção e colidiu em um poste de energia eletrica, onde foi abordado e preso.

Durante a verificação do veiculo foi encontrada uma grande quantidade de droga que se aproximaria a uma tonelada de maconha na carroceria do veiculo, pela que foi dado voz de prisão ao condutor e conduzido juntamente com o veiculo e a carga de maconha ao DP da Policia Civil de Ponta Porã para as providencias cabíveis e pesagem da droga.