Tráfico de animais Polícia, órgão ambiental e Instituto Chico Mendes realizam operação contra o tráfico de animais silv

A Polícia Militar Ambiental, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), e o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), realizaram de quarta-feira (26/9), até às 8h desta segunda-feira (1º/10), uma operação para reprimir o tráfico de animais silvestres em Mato Grosso do Sul.

Foram 53 policiais trabalhando para evitar a retirada de filhotes dos ninhos.

De acordo com a PMA, no Estado, a região principal do problema de tráfico de fica entre os municípios de Jateí, Batayporã, Bataguassu, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina e Brasilândia, além de Naviraí e Mundo Novo.

Nesta operação, com foco principal a evitar a retirada, ninhos foram monitorados e foram fechadas as saídas do Estado com bloqueios, especialmente, nas saídas para o estado de São Paulo, que é o destino principal registrado dos filhotes de papagaios traficados em Mato Grosso do Sul.

Durante a operação, uma equipe da PMA e do Ibama que realizava trabalhos preventivos nas propriedades rurais de Três Lagoas, abordaram em uma fazenda, um veículo WV Gol, onde estava um filhote de papagaio em uma caixa.

A mulher que adquirira o filhote informou que iria criá-lo, porém não disse se havia retirado do ninho ou comprado. O filhote foi apreendido.

Conforme o boletim de ocorrência, a infratora, de 63 anos, que mora em Três Lagoas, foi multada em R$ 5 mil. Ela também foi conduzida à delegacia de Polícia Civil e responderá por crime ambiental, podendo pegar pena de seis meses a um ano de detenção.

Os policiais descobriam também desmatamentos, exploração ilegal de madeira, incêndio em vegetação e pesca ilegal.

Uma pessoa foi presa, não pelo tráfico de animais, mas por estar com 479kg de maconha, caça e posse ilegal de arma.

Tráfico de animais silvestres

O tráfico de animais silvestres é considerado a terceira atividade criminosa mais rentável, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o tráfico de armas.

Em Mato Grosso do Sul, o problema se resume quase que especificamente ao papagaio.

Como o que interessa ao comprador na espécie, é a capacidade que ela tem de aprender a imitar a voz humana, a retirada só é realizada enquanto filhote. Por esse motivo, o período de agosto a dezembro é preocupante já que são esses meses que ocorre a reprodução da espécie.