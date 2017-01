Começou no atoleiro Polícia prende caminhão atolado com 3 Ton de maconha e 23,5 kg de cocaina "Quantia de 3076 tabletes de maconha e dez sacos de cocaína"

Pode-se dizer que começaram o ano com o “pé esquerdo”, ou melhor, com os “pés atolados”. Foram presos dois rapazes, identificados como sendo Welisson Henrique de Souza Vieira (22) e Elias Daniel Rodrigues da Silva (18), no 1º dia do ano, logo pela manhã, em Laguna Carapã, a 283 quilômetros de Campo Grande. Antes da prisão, autores teriam atolado o caminhão que foi roubado em Goianira/GO.

Apesar de roubado em Goiás, o caminhão estava com placas de São Paulo, mas a real era de Mato Grosso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM recebeu a informação de que um caminhão, com dois homens, estaria atolado na estrada vicinal conhecida por Região Central. No local, os militares não encontraram o veículo, mas em diligência avistaram o caminhão e deram ordem de parada.

Ambos os condutores tentaram fugir, perderam o controle do caminhão e no desespero adentraram um matagal na tentativa de fuga, porém foram pegos. O jovem Elias tentou resistir e teve de ser imobilizado.

No caminhão após averiguação, os militares encontraram a quantia de 3076 tabletes de maconha que pesaram aproximadamente 3 toneladas e outros dez sacos de cocaína, que pesaram aproximadamente 23,5 kg.

Para a polícia disseram que estavam levando a droga para o Estado de Goiás. Além das placas falsas, Welisson apresentou dois mandados de prisão a cumprir, ambos de Campo Grande.

Pela companhia, Elias disse que receberia R$ 5 mil, enquanto Welisson afirmou que receberia R$ 35 mil, conforme informações reportadas pelo site Dourados News.

Os autores foram apresentados com escoriações, em razão de o caminhão ter caído no desnível da estrada, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, a 235 quilômetros da Capital, juntamente com a droga e o veículo, e posteriormente levados para a Delegacia de Polícia de Laguna Carapã.