Violência Polícia prende cinco após arrastão em bairros da Capital "Motocicleta, arma e celulares foram apreendidos"

Foto: Reprodução/ Saul Schramm/ CG News

Cinco homens suspeitos de cometer vários roubos em diferentes bairros da região sul foram presos com armas e objetos roubados. O flagrante foi registrado por volta das 23h de ontem, terça-feira (3) em Campo Grande. As vítimas de 18, 22 e 32 anos registraram boletins de ocorrência e reconheceram os assaltantes.

Foram presos Daniel Teixeira de Toledo (18), Eder Henrique da Silva(30), Fábio Augusto de Andrade Monteiro (23), Marcos Henrique da Silva (26) e Willian Thadeu Poleski, 19 anos. O caso foi registrado como receptação, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia rondas na região da Avenida Guaicurus, quando abordou uma motocicleta CG Honda vermelha conduzida por Eder e que tinha como passageiro Daniel. A equipe policial já tinha informação de que a dupla vinha cometendo roubos na região. As informações das vítimas também batiam com as características dos rapazes abordados e da motocicleta utilizada nos crimes.

Após buscas no local, foi encontrada uma garrucha calibre 38 jogada no mato. Ao ser questionado sobre a situação, Daniel confessou que fazia roubos junto com Fábio e havia dispensado a arma de fogo no terreno. Eles confessaram ainda onde estavam os objetos roubados e entregaram o restante do grupo.

Na sequência, foram encontrados em uma casa na Rua Edevaldo Almeida Couto vários aparelhos celulares, motocicleta roubada e tablet. No local, Marcos Henrique e Éder não souberam informar a procedência dos objetos. Outros aparelhos celulares, também roubados, foram encontrados na casa de Fábio, na rua Paulo Ubiratan. Já Willian foi indicado pelo grupo como o responsável pela formatação e desbloqueio dos aparelhos roubados, que eram entregues por Fábio e Daniel. (Com CG News).