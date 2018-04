Bairro Santa Fé Polícia prende condutor que fugiu após atropelar e matar jovem na Ceará "O condutor não quis fazer o teste do bafômetro, mas foi indiciado porque apresentava sinais de embriaguez"

A pancada foi tão forte que a frente do carro ficou destruída Foto: Reprodução/Saul Schramm/CG News

O motorista Alderson Fante da Silva, 33 anos, que fugiu após matar no trânsito um jovem de 22 anos vai responder por homicídio culposo qualificado pela embriaguez e pela omissão de socorro. O acidente aconteceu na noite de ontem, quarta-feira (25), na Rua Ceará, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande. Moisés Luis da Silva Oliveira foi atropelado na faixa de pedestre e morreu no local.

Depois do acidente, Alderson que seguia em um VW UP, de cor branca, fugiu sem prestar socorro. Por causa da colisão, a placa do carro ficou no local. A polícia, então, conseguiu chegar até o rapaz que foi preso em casa no Bairro Carandá Bosque. Segundo o delegado Enilton Zalla, o condutor não quis fazer o teste do bafômetro, mas foi indiciado porque apresentava sinais de embriaguez. O automóvel envolvido no acidente ficou danificado, foi apreendido e será periciado.

Caso

Conforme testemunhas, a vítima e mais dois amigos seguiam em direção a uma conveniência da região para comprar cigarros. O semáforo estava aberto para o veículo no momento da colisão e um dos colegas do rapaz ainda conseguiu atravessar a tempo. Porém, Moisés não consegui concluir a travessia na faixa de pedestre. Ele foi atropelado e lançado a 55 metros do ponto de colisão. O condutor, segundo a polícia, seguia acima de 100 km/h. (Com CG News).