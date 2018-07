Interior MS Polícia prende ‘gordão’ acusado de matar homem a facadas em Dourados "No bolso da vítima a polícia encontrou uma porção de maconha"

Foto: Osvaldo Duarte

A polícia identificou o principal suspeito de ter assassinado Jordão Pereira Coutinho, 24, na noite de ontem, domingo (22/7), no bairro Estrela do Leste, em Dourados. Rapaz de nome Ricardo, conhecido como ‘gordão’, teria golpeado a vítima com uma faca, no lado esquerdo do peito.

Segundo o Dourados News, o apurado até o momento, ambos moram no Residencial Eucalipto, na mesma região do crime e teriam brigado.

Policiais civis foram até a casa de ‘gordão’, porém, ele não estava no local. Foi encontrada e apreendida uma faca manchada com sangue que deve ser a utilizada na ação.

O crime

Jordão morreu após ter levado uma facada do rival e chegar ferido gritando por socorro em uma conveniência localizada na rua Hatsugiru Kudo.

Populares ao avistarem o fato, acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, quando o socorro chegou ele já estava morto.

No bolso da vítima a polícia encontrou uma porção de maconha.