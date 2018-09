Eldorado Polícia prende grupo que roubava caminhões em MS e vendia cargas Veículos eram levados para São Paulo ou para o Paraguai

Por: Correio do Estado

Operação realizada ontem pela Polícia Civil, em Eldorado, desarticulou organização criminosa que roubava caminhões em Mato Grosso do Sul e em outros estados. O veículos eram levados para desmanches em São Paulo (SP) ou então para o Paraguai. Além dos policiais da cidade, também participaram agentes de Naviraí.

De acordo com a polícia, as cargas encontradas eram vendidas ilegalmente. Dois homens identificados como A C..O.L. e I. M.F. foram presos na ação. Foram apreendidos bloqueador de sinal utilizado para desativar rastreadores, além de comprovantes de depósito de altos valores entre os criminosos do grupo, e outros objetos.