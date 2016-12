PMA Polícia prende homem durante pesca em Terenos

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande receberam denúncia de que havia pessoas pescando com petrechos proibidos no rio Aquidauana, no município de Terenos. Em atendimento à denúncia, os policiais deslocaram ontem (13) à tarde, até a região conhecida como Ponte do Grego e flagraram intensa movimentação de um homem que desembarcava alguns materiais em seu rancho.

Foi solicitado ao suspeito para que retirasse todo o material do interior da residência para vistoria. Foram encontrados 21 quilos de pescado fresco das espécies pacu e pintado, rede de pesca, tarrafa, boias de pesca (petrechos proibidos), além de uma espingarda calibre 22, que não possuía registro.

O pescado e os petrechos proibidos de pesca e a arma de fogo foram apreendidos. O infrator, residente em Campo Grande, recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à delegacia da Polícia Civil de Terenos, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e por posse ilegal de arma de fogo. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.100,00. A pena prevista pra o crime de pesca predatória é de um a três anos de detenção, a mesma também prevista para a posse ilegal de arma. O pescado será doado para instituições filantrópicas.