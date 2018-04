Polícia prende homem suspeito de matar comerciante em frente a Banco do Brasil

Após tentativa de fuga, foram presos na noite de ontem (9), pela equipe de policiais militares do Getam (Grupamento Especializado Tático com Apoio de Motocicletas) de Naviraí, acusados de porte ilegal de arma de fogo, quatro homens, entre eles Júlio Cesar dos Santos Rosa, de 31 anos, vulgo ‘Guimê’.

Junto com Guimê, mais três indivíduos que já têm passagem pela polícia foram presos. A Polícia Civil de Naviraí investiga agora se os quatro presos estão envolvidos nos roubos de veículos ocorridos nos últimos dias na cidade.

De acordo com o site Sidrolândia News, Júlio Cesar é apontado como autor do latrocínio (roubo seguido de morte), ocorrido no dia 15 de fevereiro deste ano em Sidrolândia, onde a vítima, comerciante Paulo César Buchanelli, foi morto com um tiro no coração, quando chegava no Banco do Brasil.

Após balear o empresário, Júlio Cesar que estava na garupa de uma moto pilotada por um comparsa, teria pegado o malote de dinheiro com aproximadamente R$ 70 mil e fugido em seguida.

Relembre o caso

O crime aconteceu na tarde de uma quinta-feira (15), quando Paulo Cesar Buchanelli, de 47 anos foi ao Banco do Brasil, e ao chegar em frente à Agência, foi baleado em um assalto. Paulo era proprietário de uma lanchonete.

Na época, a Polícia Militar realizou rondas na tentativa de descobrir os autores, que segundo informações, era uma dupla em uma motocicleta, que após a ocorrência do assalto e do disparo que atingiu o peito do comerciante, a dupla fugiu sentido à Avenida Aquidaban e em seguida desceu para a Avenida Dorvalino dos Santos.