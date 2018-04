Dourados Polícia prende ladrões que invadiram casa e levaram carro de casal

Foto: Osvaldo Duarte

Agentes do Sig (Serviços de Investigações Gerais), da Polícia Civil de Dourados, prenderam no final da tarde desta quarta-feira, dia 11 de abril, após um dia inteiro de investigações, dois homens acusados de terem invadido uma casa localizada na rua das Laranjeiras, no Jardim Colibri, periferia de Dourados, e trancaram um casal de idosos no banheiro da casa para roubar o veículo das vítimas um GM/Corsa de cor preta. O crime aconteceu por volta das 20 horas desta terça-feira (10).

Foram presos Bruce de Amorim Cabral, 22 anos, morador no Canaã III Plano, que já cumpriu pena por furto, assalto e tentativa de homicídio e Leonardo Fernandes Pulcinelli, 34 anos, morador no parque dos Coqueiros, que já cumpriu pena por assalto.

Eles foram presos por volta das 17h30 desta quarta-feira, na casa de Leonardo, localizada na rua José Luiz da Silva, parque dos Coqueiros. Com os acusados os policiais apreenderam dois telefones celulares, um tablet, um simulacro de garrucha, uma televisão de 40 polegadas, R$ 22, em dinheiro e o veículo GM/Corsa, roubados do casal de idosos.

Bruce e Leonardo foram encaminhados para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde foram autuados em flagrante pela prática do furto.