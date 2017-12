"Na gaiola" Polícia prende 'piriquitinho' acusado de matar a facadas idosa indígena "É o principal suspeito pela morte da cadeirante Nilza Fernandes, indígena Bororo"

Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte

Policiais militares com auxílio de lideranças indígenas prenderam na manhã desta segunda-feira (4), Marcelo da Silva Gonçalves (29). Ele é o principal suspeito pela morte da cadeirante Nilza Fernandes (73), atingida por aproximadamente 3 facadas, o crime ocorreu na noite do domingo (3). Contra Marcelo já havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.

A prisão ocorreu na região do Hospital Universitário, no bairro Altos do Indaiá. Marcelo negou o crime à polícia e afirmou ter sido praticado por adolescente de 14 anos, porém, testemunhas afirmam ser ele o autor.

O rapaz acabou encaminhado ao 1º Distrito Policial de Dourados e as investigações continuam.