HOMICÍDIO Polícia prende suspeito de matar estudante com tiro na cabeça dentro de sala de aula em MS De acordo com a PM, Odenir Gomes Mendes, confessou que assassinou o jovem por conta de desentendimentos

Escola onde estudante foi morto com tiro na cabeça Foto: Foto: Reprodução/TV Morena

A Polícia Militar prendeu na tarde desta quinta-feira (8), Odenir Gomes Mendes, de 19 anos, suspeito de matar a tiros, o estudante Carlos Daniel Maldonado Pires, também de 19 anos, dentro de uma sala de aula em Corumbá, região do Pantanal.

De acordo com a polícia, ele confessou que assassinou o estudante por conta de desentendimentos.

"A princípio ele disse que matou com a ajuda de uma outra pessoa, mas depois mudou de versão e falou que assassinou o estudante sozinho mesmo, e que a arma estaria escondida em um matagal nas proximidades da escola. Até agora está arma não foi localizada, mas cápsulas foram encontradas na casa dele", disse a tenente da PM, Joicy dos Santos Gonçalves.

Odenir está detido na 1ª Delegacia de Corumbá e vai prestar novo depoimento nesta sexta-feira (8).

O caso

O estudante foi executado na noite desta segunda-feira (7) na Escola Municipal Luiz de Albuquerque de Melo e Cáceres, no distrito de Albuquerque, distante 70 quilômetros da área urbana de Corumbá. Carlos Daniel Maldonado Pires estava na sala de aula quando foi atingido na cabeça.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, testemunhas disseram ter ouvido o barulho do tiro e em seguida a vítima caída ensanguentada. O socorro foi chamado, mas quando chegou, o estudante já estava morto.

O tiro teria sido disparado pelo lado de fora da sala de aula. Carlos Daniel fazia Educação de Jovens e Adultos. A Secretaria Municipal de Educação informou que lamenta o fato e que dá apoio aos familiares.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso.

Conforme a polícia, Carlos Daniel tinha ficha criminal. Quando adolescente teve passagens por ameaça, furto e posse ilegal de arma de fogo. Já quando maior de idade, por receptação.