Fronteira Policia prende suspeito de participação em homicídio de duas irmãs na fronteira

O mesmo foi identificado como, Walter Andres Torales Chamorro (22) que utilizava uma identidade brasileira em nome de Rodrigo Machado Villela Grande, quando foi abordado em uma fiscalização policial na tarde de quinta feira (22) no bairro General Diaz na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, onde o mesmo tinha contra si uma ordem de captura pela violenta execução após sequestro das irmãs Adriana e Fabiana Aguayo Baez, ocorrido no dia 08 de junho de 2017 quando as vitimas foram abordadas e sequestradas por um grupo de homens armados ao chegar em sua residência, as mesmas foram encontradas na madrugada do dia seguinte queimadas na carroceria de uma camionete incendiada após ser, segundo a policia, brutalmente torturadas e decapitadas.

Na época o crime chocou a fronteira, onde crimes violentos contra a mulher não ocorriam nesta parte do país, já durante as investigações a policia realizou a prisão de vários suspeitos e em um dos aparelhos de celular foi encontrado imagens que relacionava os indivíduos ao violento crime, pela que Walter Torales, que aparecia nas imagens, era procurado como participante do crime que chocou a fronteira.