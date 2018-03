Polícia prende suspeito de praticar vários estupros em Dourados

Foto: Osvaldo Duarte

Agentes do Sig (Serviço de Investigações Gerais), da Polícia Civil de Dourados, prenderam no final da tarde desta terça-feira, dia 27 de março, Luiz Antônio Farias da Silva, 30 anos, vulgo Toninho, morador no jardim Tatiane, em Fátima do Sul, por força de um mandado de prisão preventiva, expedido pelo juiz Luiz Alberto de Moura Filho, da 3ª Vara Criminal de Dourados.

Luiz Antônio é acusado de praticar vários estupros na região do Guaicurus, em Dourados, no mês de março de 2017 e a Polícia chegou até ele após várias investigações.



Segundo informações do delegado titular do SIG Rodolfo Carlos Ribeiro Daltro, Toninho foi identificado como autor de pelo menos dois estupros.

Levado para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, o acusado nega ter praticado a violência sexual, mas foi autuado em flagrante pelos estupros, com base nas discrições das vítimas, inclusive sobre tatuagens existentes no corpo do agressor.

O delegado Daltro pede ainda que caso outras vitimas reconheçam Luiz Antônio como autor dos atentados, procurem a delegacia e denunciem.