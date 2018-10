Suspeito Polícia prende suspeito de roubo seguido de sequestro Homem foi preso com simulacro de pistola e dinheiro, obtido após consumar o ato criminoso

Os policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) realizaram, na manhã desta segunda-feira (16) em Bataguassu, a prisão em flagrante do autor de um roubo seguido de sequestro.

De acordo com o Delegado titular da delegacia de Bataguassu, Nilson Fonseca Martins, a prisão do suspeito ocorreu após uma intensa investigação desde a manhã de ontem (16).

O homem de 29 anos foi preso em um hotel da cidade e com ele um simulacro de pistola .40, idêntica a utilizada pelas polícias do país, além de dinheiro e roupas utilizadas para consumar o crime.





(Foto: Tiago Apolinário / Da Hora Bataguassu)

O caso

De acordo com informações do Da Hora Bataguassu, o suspeito adentrou no interior de uma residência e rendeu os moradores dali. Sob forte ameaça, a vítima entregou o dinheiro que o autor requisitou.

Após o roubo, o homem amarrou mãe e filho. Vindo a fugir pulando o muro das residências próximas e tomando rumo ignorado.

A polícia foi acionada e as investigações seguiram para elucidar o crime. Segundo os investigadores, o autor é do interior de São Paulo e possui uma extensa ficha criminal, também por roubo e sequestro.