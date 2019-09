RIBAS DO RIO PARDO Polícia prende suspeito que iria carregar helicóptero com cocaína Homem foi surpreendido ao pousar sem autorização em um fazenda em MS

Aéro nave apreendida Foto: Rádio 90FM

A Polícia Civil prendeu um suspeito de traficar drogas usando um helicóptero na tarde de ontem (11), após o homem pousar em uma fazenda em Ribas do Rio Pardo, no interior de Mato Grosso do Sul. Em entrevista à Rádio 90FM o delegado, Bruno Santacatharia, disse que foram acionados por moradores da zona rural, e que após ser capturado o homem apresentou versou contraditórias ao responder perguntas.

O suspeito acabou confessando que a aeronave seria usada para tráfico, por isso não conseguiu explicar se havia um plano de voo. Questionado o homem disse que precisava pegar um homem no município e seguir para uma fazenda, não detalhado quem e onde. Logo afirmou que lá o helicóptero seria carregado com droga, a polícia acredita que seria cocaína.

A polícia do município já identificou o chefe da organização criminosa. Apreendido, o helicóptero passará por perícia na manhã desta quinta-feira (12).

O caso segue investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo.