Suspeitos Polícia prende suspeitos de sequestro-relâmpago de jogador do Palmeiras Victor Hugo foi abordado na noite de quarta-feira (3) com a namorada

Dois homens suspeitos de participar do sequestro-relâmpago do jogador Victor Hugo, o Vitinho, do Palmeiras, foram presos na noite desta quinta-feira (4) na Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo.

O atleta e a namorada foram abordados na noite de quarta (3) na região da Avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste. Criminosos levaram o casal para um cativeiro na favela da Água Branca, enquanto saíram para fazer saques com o cartão do jogador. O casal foi liberado cerca de duas horas depois, mas o carro do jogador ficou com os bandidos.

Na noite desta quinta, policiais cruzaram com o veículo na Ponte da Freguesia do Ó e iniciaram uma perseguição que só terminou na favela da Paz, junto à Marginal Tietê.

Os dois suspeitos, ambos de 18 anos, irão responder por roubo e extorsão mediante sequestro. De acordo com a polícia, os presos foram reconhecidos pelas vítimas. O órgão acrescenta que investiga se outros criminosos participaram do crime.

Victor Hugo Santana Carvalho, o Vitinho, surgiu como uma das principais promessas da base alviverde. O meio-campista, de 20 anos, tem no currículo uma passagem pela equipe B do Barcelona e hoje joga no time principal do Palmeiras.