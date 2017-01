Três Lagoas Polícia prende suspeitos de terem matado o senhor que supostamente foi morto a pedradas "homicídio de Rosalvo de Oliveira Nogueira"

Suspeitos de terem participado do homicídio de Rosalvo de Oliveira Nogueira (56), os suspeitos um homem de 39 anos e uma mulher de 32 anos foram presos no dia 1º em Três Lagoas, cidade a 338 quilômetros da Capital. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro, ao lado de um motel do município, e a vítima só foi identificada depois.

Caso

Rosalvo de Oliveira Nogueira de 56 anos foi encontrado morto ao lado de um motel, no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a Rua Coronel Camisão no bairro Vila Haro em Três Lagoas. Por volta das 04h do dia 31 de dezembro, uma testemunha passava pelo local quando avistou a vítima caída no chão com a cabeça em meio a uma poça de sangue.

De acordo com os socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi encontrado próximo ao corpo de Rosalvo estava uma pedra grande com marcas de sangue, que a polícia acredita que possa ter sido usada para o crime.

Investigação

Conforme a polícia, várias pessoas denunciaram anonimamente que o homem de 39 anos seria o autor do crime, inclusive relatando o nome e onde ele moraria. Equipes da ALI (Agência Local de Inteligência) iniciaram as buscas e fizeram monitoramento em locais frequentados por usuários de drogas, já que o suspeito tinha várias passagens por posse de drogas, furtos e outros crimes.

De acordo com o site JPNews, por volta das 13 horas de domingo (1º), os policiais encontraram o suspeito na frente de uma residência, no bairro Vila dos Ferroviários. Ele negou o crime e apontou uma mulher de 32 anos como uma das pessoas que participaram do homicídio. Ela foi encontrada e os dois foram levados para a delegacia.

Os suspeitos têm passagens pela polícia e devem ser ouvidos pelo delegado do SIG (Setor de Investigações Gerais) nesta segunda-feira. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.