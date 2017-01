PMA Polícia prende traficante com 81 kg de maconha em MS

Durante barreira na rodovia MS 480 no km 18 ontem (18), Policiais Militares Ambientais do Grupamento de Porto Primavera, em Anaurilândia, ordenaram a parada do veículo Ford Escort que desobedeceu a ordem e empreendeu fuga. A PMA realizou o acompanhamento tático e a alguns quilômetros depois encontrou o veículo abandonado e o traficante caminhando as margens da rodovia.

No interior do veículo, com placas de Fátima do Sul, havia 96 tabletes de maconha, totalizando 81,83 kg. O infrator, 37 anos e residente em Salto (SP), foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o veículo e a droga para Delegacia de Polícia Civil do município.