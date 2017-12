Polícia prende traficante Rogério 157 em operação com 2,9 mil agentes Criminoso foi localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro

O traficante Rogério Avelino dos Santos, conhecido como Rogério 157, foi preso na manhã desta quarta-feira (6) na Zona Norte do Rio.

De acordo com informações do G1, 2,9 mil agentes das Forças Armadas participaram da ação.O criminoso foi detido em ação coordenada das polícias Civil, Militar e Federal, a Força Nacional e das Forças Armadas. Foram cercadas as comunidades da Mangueira, Tuiuti, Arará, Mandela 1, Mandela 2 e Barreira do Vasco, na Zona Norte do Rio.

O espaço aéreo também está sendo monitorado, sem mudanças nas operações dos aeroportos da cidade.