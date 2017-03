Tráfico Polícia prende traficantes "em horario de serviço", embalando 398 quilos de maconha

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Estava "trabalhando" a dupla que foi presa na segunda-feira (27), no Bom Retiro, em Campo Grande. Polícia também recuperou caminhonete roubada que estava com a dupla.

Segundo a polícia um homem de 29 anos e um jovem de 18 foram surpreendidos na tarde de segunda-feira (27), embalando 398 quilos de maconha, no bairro Bom Retiro, em Campo Grande. A dupla foi presa em flagrante e vai responder por tráfico de drogas e receptação.

De acordo com a polícia, investigadores da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) faziam trabalho de combate ao tráfico de drogas e chegaram ao endereço na rua Antônio Barbosa de Souza.

Os dois suspeitos estavam em um quarto da casa embalando 600 tabletes do entorpecente com fita adesiva. No local também foram apreendidas um balança de precisão e uma caminhonete que foi roubada em outubro do ano passado.