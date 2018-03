Tráfico Polícia prende três suspeitos com medicamentos e notas falsas 'Flagrante foi ontem, terça-feira (20). Os suspeitos disseram que remédios era para uso próprio'

Medicamentos do Paraguai e dinheiro falso apreendidos

Dois homens e uma mulher foram flagrados terça-feira (20), em Maracaju, com medicamentos contrabandeados do Paraguai e cédulas falsas. Eles estavam em um carro parado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR), no distrito de Vista Alegre.

Nada de irregular foi constatado em relação ao veículo, porém, diante do nervosismo do motorista, os policiais fizeram revista mais minuciosa, sendo encontrado em uma mochila diversos remédios contrabandeados. Já em um compartimento do carro havia diversas cédulas falsas que somaram R$ 9,2 mil.

De acordo com a polícia, os suspeitos disseram que adquiriram os remédios no Paraguai para consumo próprio e que as notas falsas também foram compradas no país vizinho por R$ 100, a pedido de um morador de Campo Grande, para quem seriam entregues. Os três foram presos.