Sem identificação Polícia procura dono de cofre encontrado em terreno baldio na Capital "O cofre tem mais de 1 metro de altura"

Foto: Imagem ilustrativa

Ligação anônima levou a polícia a encontrar um cofre de 1 metro 50 cm, no final da tarde desta terça-feira (27), na Rua Aracruz, no Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. Ainda não se sabe o que tem dentro e a perícia deverá apurar o conteúdo do objeto.

Conforme boletim de ocorrência, o cofre foi encontrado no terreno baldio, com a fechadura trancada. Para levar o objeto até à delegacia foi necessário acionar o caminhão da cavalaria da Polícia Militar.

Para encontrar o dono, a polícia deve consultar ocorrências de pessoas que tiveram cofres furtados ou roubados. O caso foi registrado como achado de coisas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.