Segurança Polícia recupera veículos e prende 18 foragidos em Campo Grande

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

A Polícia Militar recuperou oito veículos e prendeu 18 foragidos da Justiça durante operação no fim de semana. Planejada para prevenir a prática de delitos e proporcionar maior segurança à população campo-grandense, a operação MS Mais Seguro é realizada periodicamente pelo Comando de Policiamento Metropolitano (CPM).

De acordo com a PM, aproximadamente 2,5 mil pessoas e 1,3 mil veículos foram abordados na ação realizada entre os dias 20 e 22. Além da prisão de 18 foragidos, os policiais conduziram 76 suspeitos às delegacias de Polícia Civil para averiguação.

Entre os veículos abordados, oito eram produtos de furtos ou roubos e foram recuperados. Outros 53 apresentavam algum tipo de irregularidade e foram conduzidos ao pátio do Detran. Também foram lavrados 157 Autos de Infração e feito o recolhimento de 34 documentos.

O policiamento ostensivo em diversas áreas da Capital pelas unidades de área teve como objetivo apreender armas, drogas e dar cumprimento a mandados de prisão, alem de recuperar veículos roubados ou furtados, averiguar irregularidades na documentação e falta de equipamentos obrigatórios. No mesmo período também foi intensificada a fiscalização em bares, lanchonetes, postos de combustíveis e nos locais com maiores índices de reclamação de perturbação da tranquilidade e do sossego.

Confira os resultados da operação MS Mais Seguro:

1) Pessoas abordadas – 2.496

2) Veículos abordados – 1.274

3) Mandados de Prisão cumpridos – 18

4) Pessoas conduzidas à Delegacia da Polícia Civil – 76

5) Veículos removidos ao pátio do Detran– 53

6) Auto de Infração – 157

7) Auto de Recolhimento Documentos – 34

8) Veículos roubados ou furtados recuperados – 08