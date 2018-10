Polícia Polícia recupera veículos e prende dezenas de pessoas no final de semana

Com planejamento estratégico e apoio das equipes de inteligência, policiais do 3º BPM de Dourados fizeram um verdadeiro arrastão durante o final de semana na cidade, com 275 abordagens a pessoas e 114 vistorias a veículos, levando 19 pessoas para as delegacias por crimes como roubo, furto, lesão corporal, desobediência e tráfico de drogas.

Foram realizados 52 atendimentos durante o período, sendo que desses, 27 foram de cunho exclusivamente preventivos com as abordagens a pessoas e veículos, saturação e patrulhamento ostensivo em bairros e atendimentos comunitários.

Foram cumpridos através das abordagens preventivas 5 mandados de prisão e ainda a recuperação de três veículos produto de roubo/ furto em Dourados e Sidrolândia.

Na noite de sexta-feira(19) uma das equipes do Canil do 3ºBPM, em ação de rotina vistoria vistoriou um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã X São Paulo/SP, sendo que os cães localizaram no bagageiro uma mala contendo 42 pacotes da super maconha(SKUNK), que totalizou pouco mais de 9 quilos da droga. Não foi possível identificar o proprietário da droga.

Na manhã desse domingo(21), foi presa a pessoa de Marcelo Alves Pael (41), que segundo informações confirmadas pela PM de Sidrolândia, teria cometido um homicídio na área rural daquele município, devido a um desacordo financeiro com o patrão da fazenda onde trabalhava.

Todas as ações realizadas pelo 3º BPM Rádio Patrulha, GETAM, CANIL e Força Tática, ficaram dentro das metas estabelecidas pelo comando da unidade e a ação presença nas ruas de Dourados inibiu ações criminosas e elevou a sensação de segurança nas áreas saturadas pela operação.

No início da manhã dessa segunda-feira(22) a PM ainda apoiou uma operação da Policia Civil para cumprimento de mandados de prisão em Dourados.