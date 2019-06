DEPOIMENTO Polícia suspeita que pai enterrou filho vivo após espancá-lo “Uma pessoa que ama seu filho não faz o que eu fiz, não”, disse pai na delegacia

Rogério Alexandrino dos Santos, de 27 anos, durante apresentação. Ele confessou o crime Foto: Reprodução/Jair Araújo

Rogério Alexandrino dos Santos, de 27 anos, apresentado na manhã da terça-feira (18), na sede da Delegacia Especializada em Homicídios Sequestros (DEHS), em Manaus, confessou ser o autor da morte de seu próprio filho, David Nonatos Bento dos Santos, de 7 anos. Em depoimento, segundo a Polícia Civil, ele disse que enterrou a criança sem saber se ela teria morrido.

A descoberta do crime ocorreu na tarde da segunda-feira (17), por volta das 15h, e segundo o Delegado Paulo Martins, titular da especializada, a motivação para o crime teria sido um desentendimento entre o suspeito e sua mãe (avó da criança), que era quem criava David. Ainda segundo o delegado, o suspeito contou em depoimento que matou o filho na tarde do dia 12 de junho, mas teria cavado uma cova dois dias antes, pois já havia planejado o crime.

Na Delegacia, ele contou que deu a primeira paulada no filho que desmaiou. Em seguida, Santos desligou as luzes e continuou o espancamento e, mesmo sem ter certeza de que o filho estava morto, jogou o filho na cova e enterrou. Cinco dias depois, ao ver a sua mãe desesperada em busca do neto, ele contou o que teria acontecido.

“Uma pessoa que ama seu filho não faz o que eu fiz, não”, disse Rogério, se descrevendo como “monstro”.

“Pela monstruosidade de como foi o crime, a prisão preventiva foi expedida pela juíza Luciana Nasser ainda ontem (17). Agora ele será encaminhado para uma cadeia pública do Estado onde deve ficar à disposição da Justiça”, finalizou o delegado.